Gravina verso il playoff: "Spinta del Paese per portare l'Italia in America. Anche a nuoto se serve"

Oltre a parlare con toni rassicuranti delle condizioni di Sandro Tonali, a margine dell'odierno consiglio federale il presidente Gabriele Gravina si è soffermato anche sulle sue sensazioni in vista del playoff Mondiale che l'Italia giocherà contro l'Irlanda del Nord:

Ha avuto dei riscontri sulle condizioni di Tonali?

“Non sono preoccupato, sono molto tranquillo. Sono a stretto contatto con Gattuso, che ringrazio ancora per lo straordinario lavoro che sta facendo in questi mesi. Sta facendo un lavoro encomiabile. Ho sentito ieri sera Sandro insieme a mister Gattuso e il dottor De Carli, era più sereno rispetto a quando è uscito. C’è un allarme, ma di livello molto moderato. Stamattina le analisi hanno dato abbastanza rassicurazioni, c’è da recuperarlo con tutti i mezzi a disposizione nostra e del Newcastle. Oggi vedremo l’evoluzione della giornata, ma c’è dell’ottimismo a riguardo”.

A una settimana dal playoff, quanta emozione c’è?

“Nel 2021 ho parlato di una nazionale normale che poteva diventare speciale se tutti avessimo fatto avvertire l’importanza della maglia azzurra e l’orgoglio di indossare quella maglia. Avere la spinta dei nostri tifosi nel 2021 e quell’entusiasmo popolare ha aiutato quei ragazzi. Non voglio offendere nessuno e assolutamente non voglio minimizzare il valore tecnico di quella squadra, ma rispetto ad alcune corazzate possiamo dire che eravamo una squadra normale. Siamo diventati una squadra speciale aiutata anche dalla buona sorte perché il vento azzurro e la spinta di quelle settimane ha fatto sentire ai ragazzi quell’entusiasmo portando a un risultato straordinario. Noi dobbiamo uscire dai momenti di depressione generale, noi tutti dobbiamo sapere che la spinta del paese deve portare questi ragazzi in America, se sarà necessario anche a nuoto. Io ho un’anima e un cuore, le emozioni mi alimentano. Sono teso e coinvolto, come si fa a non essere coinvolto? Io raggiungerò la squadra dal primo momento del raduno e il messaggio sarà questo, ovvero vivere tutto questo insieme. Va vissuto come un momento di spensieratezza, sapendo che la ricompensa sarà straordinaria e meravigliosa. L’idea di far arrivare un eco positivo ai ragazzi è importante, non avverto un senso di sfiducia. Devo dire con nostra grande sorpresa per la prima volta del calcio italiano i biglietti sono andati sold out dopo un’ora. Noi avremo bisogno di 4-5 stadi in Italia per accontentare tutti quelli che ci stanno chiamando”.