Inter, Bonny: "Il momento più brutto della mia vita lo vorrei rivivere: le visite con la Juve"

Ange-Yoan Bonny, in una intervista concessa a L'Equipe, ha parlato così della sua carriera e del momento più brutto: "La serata che vorrei rivivere, paradossalmente, è la più triste. Avevo 17 anni e stavo per lasciare Châteauroux per la Juve. Durante le visite mediche i dottori hanno scoperto un problema: secondo loro non andava bene… In sostanza mi hanno detto che giocare a calcio sarebbe stato complicato. Passi dal trasferirti alla Juventus a ritrovarti con niente: è un duro colpo per un ragazzo pieno di sogni.

Tornato a casa, sono andato direttamente al parcheggio. I miei amici stavano male quanto me, come se fosse successo a loro. Ho capito su chi potevo contare. Non lo dimenticherò mai. Ecco perché gli amici sono importanti… e anche i parcheggi! Quando ho firmato per l’Inter (lo scorso luglio), è lì che l’ho annunciato a tutti".

La carriera di Bonny in Italia

Ange-Yoan Bonny ha iniziato la sua carriera ad alto livello a Parma, dove è arrivato il 31 agosto 2021 dal Châteauroux, inizialmente alternandosi tra la prima squadra in Serie B e la Primavera. Dopo un avvio graduale con poche presenze e zero gol nella stagione 2021/22, è esploso progressivamente: nel 2022/23 ha segnato il suo primo gol in Serie B, diventando poi inamovibile sotto Fabio Pecchia nella stagione 2023/24, con un contributo decisivo alla promozione in Serie A e alla vittoria del titolo cadetto. Nella prima annata in massima serie 2024/25 si è confermato l'attaccante titolare nei ducali, realizzando 6 gol, prima di trasferirsi all'Inter nel luglio 2025 per circa 23 milioni di euro dopo aver accumulato oltre 110 presenze totali con il Parma.