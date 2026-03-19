La Federcalcio Ivoriana chiarisce: "Bonny non ha scelto la Costa d'Avorio. Ci sta pensando"

Continua a far discutere il futuro in Nazionale di Ange-Yoan Bonny, che sembrava in procinto di 'diventare' ivoriano vista la grande competizione nel ruolo con la Francia. Questo il comunicato della federazione ivoriana di chiarimento riguardo le ultime voci sulla scelta dell'attaccante dell'Inter: "La Federazione Calcistica della Costa d'Avorio (FIF) tiene a fornire un chiarimento in merito alle dichiarazioni rilasciate dal Commissario Tecnico della Nazionale, Emerse Faé, durante la conferenza stampa di mercoledì 18 marzo 2026, riguardo al calciatore dell'Inter Ange-Yoan Bonny. Contrariamente ad alcune interpretazioni circolate nelle ultime ore, il CT non ha mai affermato, in nessun momento, che il giocatore abbia ufficialmente scelto la nazionale ivoriana.

Nel suo intervento, Emerse Faé ha fatto riferimento a un processo di riflessione ancora in corso, tipico di molti calciatori nati con la doppia nazionalità: "Aveva dei dubbi, come ogni giocatore binazionale. Abbiamo parlato con lui per presentargli il nostro progetto, la nostra visione e il nostro metodo di lavoro. Ad oggi i suoi dubbi si sono placati, ma la riflessione sta facendo il suo corso".

Tali affermazioni rientrano in un percorso di dialogo e accompagnamento e non possono essere interpretate come l'annuncio di una decisione definitiva. La Federazione ricorda che ogni decisione ufficiale relativa all'impegno internazionale di Ange-Yoan Bonny sarà oggetto di una comunicazione formale a tempo debito".