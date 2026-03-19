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Rakow-Fiorentina, le formazioni ufficiali: si rivede Kean, Vanoli in porta sceglie Christensen

Rakow-Fiorentina, le formazioni ufficiali: si rivede Kean, Vanoli in porta sceglie ChristensenTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 17:35Serie A
Dimitri Conti

Alle ore 18:45 la Fiorentina va in campo sul terreno da gioco del Rakow, dopo il 2-1 in favore dei viola maturato nei 90 minuti di andata, per il ritorno degli ottavi di Conference League.

Di seguito le formazioni ufficiali.

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svamas; Ameyaw, Struski, Repka, Jean Carlos; Makuch, Brunes, Lopez.
A disposizione: Trelowski, Czeremski, Mosor, Bulat, Amorim, Leonardo Rocha, Napieraj, Arsenic, Ilenic, Mircetic, Diaby-Fadiga.
Allenatore: Lukasz Tomczyk.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini.
A disposizione: De Gea, Leonardelli, Pongracic, Mandragora, Gudmundsson, Gosens, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.

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