Rakow-Fiorentina, le formazioni ufficiali: si rivede Kean, Vanoli in porta sceglie Christensen
Alle ore 18:45 la Fiorentina va in campo sul terreno da gioco del Rakow, dopo il 2-1 in favore dei viola maturato nei 90 minuti di andata, per il ritorno degli ottavi di Conference League.
Di seguito le formazioni ufficiali.
RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svamas; Ameyaw, Struski, Repka, Jean Carlos; Makuch, Brunes, Lopez.
A disposizione: Trelowski, Czeremski, Mosor, Bulat, Amorim, Leonardo Rocha, Napieraj, Arsenic, Ilenic, Mircetic, Diaby-Fadiga.
Allenatore: Lukasz Tomczyk.
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini.
A disposizione: De Gea, Leonardelli, Pongracic, Mandragora, Gudmundsson, Gosens, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.
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