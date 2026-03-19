Bandecchi: "Spero che i Rizzo non abbiano fatto tutto sto bordello per costruire una clinica"

Il sindao di Terni ed ex presidente della Ternana Stefano Bandecchi, torna a parlare della famiglia Rizzo, attuali proprietari della squadra rossoversi: “Spero che i Rizzo non abbiano fatto tutto sto bordello per costruire una clinica perché io ho sempre fatto presente che una squadra di calcio prima si gestisce in campo. Servono dai 10 milioni in su all’anno o comunque devi saper gestire bene e fare la squadra”.

Si attende inoltre la decisione del TAR sulla questione stadio-clinica che va ormai avanti da tempo: “Per quanto riguarda le mie vicende imprenditoriali che riguardano i Rizzo coinvolgono la Ternana Women. Aspettiamo tutti la sentenza del TAR per poter capire, dato che la Regione è entrata in questa storia in maniera secondo me inopportuna, malevola e poco rispettosa. Vedremo a questo punto cosa il TAR ci dirà. Quanti giorni sono passati? 51? Spero che nei prossimi giorni avremo questa risposta dopodiché andremo avanti”.