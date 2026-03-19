TMW Radio Brambati: "Scudetto, dipende tutto dall'Inter. Como da Champions"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Come vede il Chelsea, ex squadra di De Zerbi?

"Ognuno ha le proprie idee, il Chelsea quest'anno ha speso un sacco di soldi, come al solito. Non è che si è tirato indietro. Poi è vero che ha anche venduto bene, ma ha una squadra ottima. E non è andato benissimo".

Sulla Champions ha un rammarico?

"Per la Juve, che comunque è più forte del Galatasaray e non è una squadra che può perdere 5-2 lì. E lo ha dimostrato in 10 contro 11 a Torino. Sono stati fatti errori incredibili in Turchia".

Male però l'Inter:

"Sì, ma avete visto quanto ha corso lo Sporting? Per me l'Inter non ha tutta questa benzina. In campionato dipenderà dall'Inter ma poco dalle altre. Il Napoil sta recuperando giocatori importanti...".

E il quarto posto?

"Per me il Como è favorito, ma lo dico da diverse settimane. Anche perché non hanno pressioni. Roma e Juve sì. La Roma ha poi anche l'EL e se va avanti è comunque anche un impegno che ti porta via energie".

A che punto è Italiano?

"Ha fatto bene lo scorso anno, sta faticando, soprattutto in campionato. Però il mercato è stato non al top, non gli è stata data una grande mano. Italiano è sempre uno di grandissima affidabilità. Mi dispiace che a Firenze non lo ricordino bene, però in finale ci è arrivato più volte".

Il gol di Gatti ha tagliato un po' le gambe alla Roma nella corsa Champions?

"Direi di sì. Gasperini disse che poteva avere un risvolto negativo e in effetti da quel momento un po' è stato così".

Lukaku rimane al Napoli?

"Penso che rimanga anche Antonio Conte, ma deve far vedere di aver recuperato. Fisicamente non mi sembra più lui e non mi sembra una questione atletica ma più di un'operazione che ha lasciato qualcosa su un calciatore che non ha più 30 anni".

Zikzee piace a Conte?

"Sì, ma non nel ruolo di Lukaku".