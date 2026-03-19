Padova, appello del presidente Peghin: "Restiamo positivi, la salvezza è alla portata"

Il presidente del Padova Francesco Peghin chiama a raccolta l’ambiente dopo un momento complicato per la squadra, reduce da tre sconfitte consecutive. Come riportato da Il Gazzettino di Padova, il numero uno biancoscudato invita tutti a restare uniti: «Questo è il momento di stringersi attorno alla squadra e mantenere quella positività senza la quale nello sport i risultati non arrivano».

Peghin non nasconde le difficoltà di un girone di ritorno sotto tono, sottolineando come siano stati sprecati punti preziosi nelle settimane precedenti. Il problema, più che l’ultima sconfitta, sarebbe proprio la gestione delle occasioni: «Abbiamo buttato via punti importanti prima delle gare più difficili, segno di un rendimento inferiore rispetto all’andata». Nonostante ciò, il presidente invita a non abbattersi e a restare compatti, ricordando quanto sia stato faticoso conquistare la Serie B.

Il dirigente vede anche analogie con la scorsa stagione, quando dopo un grande avvio arrivò una fase di calo nei mesi di febbraio e marzo. Un momento simile a quello attuale, che però non deve far perdere fiducia: «Ci può stare una flessione, anche se ci eravamo illusi di poter stare più vicini alla zona playoff».

Fiducia che resta intatta anche nelle qualità del gruppo, ritenuto capace di reagire come già accaduto in passato. «Questa squadra ha già dimostrato di avere gli attributi», sottolinea Peghin, evidenziando l’impegno quotidiano visto negli allenamenti e la convinzione che l’unità tra squadra e allenatore possa fare la differenza già dalla prossima sfida contro il Palermo.

Sul fronte societario, il presidente spiega che il nuovo azionista di maggioranza Alessandro Banzato mantiene un profilo basso ma costante, condividendo la linea della società e mostrando fiducia nelle scelte della direzione sportiva.

Infine, uno sguardo alla prossima gara e al tema tifosi. «Sarà una sfida alla pari a livello psicologico», afferma Peghin in vista del Palermo, mentre sugli ultras ribadisce il massimo rispetto: «Il tifoso è sovrano e va rispettato in ogni decisione». Allo stesso tempo, arriva l’appello finale alla città: stare vicino alla squadra nelle ultime partite sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza.