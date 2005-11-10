Manchester United, la crisi continua. Carrick sempre più a rischio e Conte resta la prima scelta

Un’altra sconfitta per il Manchester United (0-3 contro il Bournemouth) che aggrava sempre più una situazione di classifica veramente difficile e complicata. Michael Carrick è sempre più a rischio e la prossima partita in trasferta contro il Chelsea potrebbe essere decisiva per il suo futuro. E quindi anche in casa Red Devils è ripartito il toto allenatore. La sensazione è che all’orizzonte ci possa essere un nuovo ribaltone. E quindi ecco che il nome di Antonio Conte è tornato di forte attualità. Il tecnico leccese, dopo l’avventura con il Napoli, aspetta un progetto importante e l’idea United è sicuramente di grande valore. Il club inglese lo considera il profilo giusto in grado di riportare dentro l’ambiente una mentalità vincente. Quella mentalità che i Red Devils sembrano aver perso da tempo immemore.

Conte rimane in attesa, senza fretta ma tutto dipenderà dai prossimi risultati del Manchester. Altri nomi da non sottovalutare sono quelli di Eddie Howie e Julian Nagelsmann. Se non arriverà un cambio di marcia l’esonero diventerà l’unica soluzione possibile e quindi ecco che la situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione. D’altra parte i numeri sono chiari: 7 punti in 8 giornate di Premier League e sempre più a ridosso della zona retrocessione. Tra l’altro nelle ultime 8 partite ufficiali sono arrivati 3 pareggi e 5 sconfitte, di cui 2 in Champions League prima contro l’Atletico Madrid e poi contro il Como. Quella dei Red Devils è la storia di una crisi tecnica infinita che dura ormai da molti anni nonostante i tanti investimenti. Presto tutto sarà più chiaro, anche il futuro di Antonio Conte che resta la prima scelta.