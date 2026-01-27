Conte risponde a Diego Costa: "Nel calcio sia intelligenti che stupidi, io non perdo il mio tempo..."

In conferenza stampa prima di Napoli-Chelsea, il tecnico azzurro Antonio Conte ha risposto anche ad una domanda dei colleghi inglesi in merito alle curiose dichiarazioni dei giorni scorsi di Diego Costa.

Per dovere di cronaca, queste erano state le parole dell'ex attaccante del Chelsea: "Conte non crede negli altri, pensa di sapere tutto e non ti diverti ad allenarti con lui perché è sempre arrabbiato, sempre con il muso lungo. Probabilmente non fa sesso a casa, è molto amareggiato. Lui non piaceva a nessuno e infatti non è durato a lungo. Per sua sfortuna gli unici titoli che ha vinto al Chelsea lo ha fatto con me. Detto questo, gli auguro il meglio".

Questa la risposta di Antonio Conte al suo ex giocatore: "Onestamente non sono una persona che perde energie a leggere quello che dicono gli altri. So bene che intorno al calcio ci sono persone intelligenti e persone stupide, io non perdo il mio tempo a leggere né l'una né l'altra. Io posso parlare di calcio, Diego Costa ha giocato per me una stagione e insieme abbiamo vinto il campionato. Poi voleva andare via, per tre volte nella stessa stagione… Io so solo questo, poi dopo il Chelsea non so cosa gli sia successo".