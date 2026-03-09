Napoli, per Conte futuro blindato: fumata bianca a maggio, previsto un confronto con ADL

Tra Antonio Conte e il Napoli è tornato il sereno: un clima disteso che permetterà alle due figure di riferimento del club, il patron De Laurentiis e il tecnico, di sedersi amichevolmente a un tavolo già a fine maggio. L'obiettivo dell'incontro sarà quello di progettare il futuro con lungimiranza, analizzando e correggendo insieme gli errori commessi, specialmente quelli extra-campo. Questa rinnovata sintonia punta a dare continuità a un progetto sportivo che continua a rivelarsi vincente, come testimoniano chiaramente i due trofei conquistati a breve distanza l'uno dall'altro, fa sapere oggi Repubblica.

Buone notizie anche sui rientri: per Vergara niente di grave

Parallelamente alla stabilità societaria, arrivano buone notizie anche dall'infermeria, con un po' di luce in fondo al tunnel per quanto riguarda la gestione della rosa. Il tecnico potrà infatti contare sui fondamentali recuperi di Lukaku, Anguissa e De Bruyne, pedine chiave per lo scacchiere tattico. Anche per quanto riguarda Vergara, i cui controlli sono previsti per questa mattina, l'auspicio è che lo stop sia di breve durata, permettendo al giocatore di rientrare rapidamente nei ranghi.

A fine marzo dovrebbe tornare Di Lorenzo

Il piano dei rientri prosegue guardando alla sosta di fine marzo, periodo in cui è previsto il ritorno in campo del capitano Di Lorenzo. Sarà invece necessario avere ancora un po' di pazienza per vedere nuovamente all'opera Neres e Rrahmani, i cui tempi di recupero restano leggermente più lunghi. Nonostante queste ultime assenze, la squadra si prepara ad affrontare il finale di stagione con un organico quasi al completo.