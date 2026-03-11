Spinazzola elogia Conte e rivela: "Era da Gasperini che non mi allenavo in questa maniera"

"Conte? Dopo anni che faticavo, ha alzato la mia forza fisica di nuovo, gli allenamenti del mister sono veramente tosti". Parla così l'esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, in una lunga intervista a Canale 21: "Era da Gasperini che non mi allenavo in questa maniera. Ma ha alzato anche l’aspetto mentale, mi stuzzica sempre e vuole sempre il massimo da me. Mi alza ogni giorno l’asticella. Quello mi ha dato veramente tanto. Come mi stuzzica? Lo fa più con le azioni, con le parole mi spinge sempre a dare di più ovviamente, ma lo fa più con le azioni. Magari per due giorni mi lascia fuori dai titolari (ride, ndr)".

Sul VAR e gli errori arbitrali

"Giocatori o ex allenatori al Var sarebbe un vantaggio, perché sanno le dinamiche del calcio, io non posso vedere un difensore che salta con le braccia attaccate al corpo, è una follia. Non è dinamica, fisica. Va a discapito del nostro fisico, siamo tutti scoordinati senza braccia. Il tocco di mano ad un centimetro tra attaccante e difensore per me quella è una follia incredibile, il regolamento va rivisito. Era molto meglio prima, quando il fallo di mano magari il difensore lo cercava o aveva il braccio alto a 5-7 metri. Questo di oggi è una cosa folle per me. Io ripeto che la responsabilità può prendersela di più l’arbitro di campo, lui deve decidere ed il VAR deve essere un aiuto. A volte sembra che il VAR arbitri la partita".

Il futuro di Spinazzola.

"Restare a lungo? Sì, io lo spero ma i matrimoni si fanno sempre in due, vediamo".