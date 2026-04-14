TMW Conte spalle al muro: De Laurentiis vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi Garcia

Direttamente dagli Stati Uniti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lanciato un messaggio chiaro ed esplicito al suo allenatore Antonio Conte. Il manager salentino dopo la sconfitta dell'Italia contro la Bosnia ha ammiccato alla possibilità di tornare a ricoprire il ruolo di commissario tecnico, ma ha anche un altro anno di contratto col club partenopeo. Non ha mani libere e quindi, dopo la gare di Parma, ha provato a fare un mezzo passo indietro. "Io non ho dato la disponibilità a niente. Ho un altro anno di contratto con il Napoli, poi a fine anno parlerò con il presidente. Interpretate bene le mie parole, se poi devono essere strumentalizzate non ne parlo più".

Giugno però è già tardi per una big che deve iniziare a lavorare sulla figura del nuovo allenatore e per questo motivo Aurelio De Laurentiis, sul tema, s'è espresso così nelle ultime ore: "Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto, sa che creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte... è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all'ultimo minuto. Oppure... decide immediatamente e dice 'vorrei andare'. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare il ruolo di CT, ci penserei cento volte".

Sono parole importanti perché De Laurentiis, scottato da quanto accaduto tre anni fa, chiede chiarezza fin da subito. Il presidente del Napoli nell'anno del primo Scudetto sotto la sua gestione commise l'errore di tirarla troppo per le lunghe con Luciano Spalletti. E quando quest'ultimo disse a chiare lettere che sarebbe voluto andare via, tanti potenziali suoi eredi s'erano già accordati con altri club. A quel punto la scelta ricadde su Rudi Garcia: in condizioni normali non una prima scelta, un allenatore che si rivelò presto inadatto per il Napoli.

De Laurentiis ha quindi preteso chiarezza immediata al suo allenatore, a quel Conte che però oggi non ha e non può avere certezze circa il suo ritorno alla guida dell'Italia. Con le elezioni per il nuovo presidente FIGC fissate al 22 giugno e con un quadro oggi quanto mai variabile, al manager leccese avrebbe fatto comodo prendere un altro po' di tempo prima di decidere. Ma il Napoli altro tempo non può e non vuole perderlo: De Laurentiis non poteva essere più chiaro di così.