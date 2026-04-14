De Laurentiis e l'idea di un Super Campionato: "Le migliori dei top 5 tornei d'Europa"

Nella lunghissima intervista concessa a The Athletic, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di tanti temi legati allo sviluppo del calcio non solo italiano. E fra le proposte portate all'attenzione dell'intervistatore, c'è anche quella legata alla modifica dei campionati e delle coppe europee così come le conosciamo oggi. In questo senso, l'idea di De Laurentiis è quella di creare un campionato con le squadre migliori e meglio posizionate dei principali 5 tornei europei che non vada però a diventare una semplice alternativa alla Champions League:

Il futuro delle Coppe europee?

"Prendiamo le squadre più importante di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra… Dovrebbero fare non una Super Lega, ma un Super Campionato".

Quando gli viene sottolineato che il Napoli non faceva parte dell'originaria Superlega, ADL spiega di aver avuto contatti col presidente del Real Madrid Florentino Perez e di non essere stato d'accordo sui criteri di selezione su invito. Per questo l'idea sarebbe quella di un campionato europeo lungo l'intera stagione e non un'alternativa alla Champions League: "La Francia ha 3 grandi squadre. La Germania 4. L'Italia 5, Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma. L'Inghilterra 5. La Spagna 4. Le metti tutte insieme e crei una competizione magnifica. Poi prendi le restanti migliori di Serie A e di Serie B e crei la nuova Serie A".