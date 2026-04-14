De Laurentiis vuole una A a 16 squadre: "Il parametro dovrebbe essere 1 milione di tifosi"

Aurelio De Laurentiis insiste e rilancia la sua idea di una Serie A ridotta da 20 a 16 squadre. Nel corso della sua intervista fiume a The Athletic, il presidente del Napoli spiega la sua visione, con tanto di numeri e paragoni per far sì che si possa essere ammessi alla Serie A. Questo il suo pensiero a riguardo:

Soluzioni per migliorare la Serie A? Ha detto che vorrebbe ridurla a 16 squadre...

"Sì. Per migliorarla poi per prima cosa dovrebbero essere ammessi solo proprietari in salute finanziaria, senza debiti. E secondo, non puoi avere una squadra di una piccola città con 50 mila abitanti. Perché quando quella squadra va su DAZN o su Sky, quante persone la guardano? 3000? 4000? E le pubblicità? Perché dovrebbero pagare a DAZN o Sky tanti soldi per questo tipo di partite?".

Il ragionamento di De Laurentiis va avanti su questa strada: "Dovrebbe esserci una comparazione, altrimenti avrai sempre un campionato diviso. Una competizione fra le prime 10 e una competizione fra le altre che lottano per non retrocedere. Questo non funziona. Per questo dovresti avere… almeno 1 milione di tifosi. Se ne hai 100 mila o 200 mila, dovresti essere in un'altra sezione".

Una squadra come il Sassuolo però si è meritata la promozione sul campo, proprio come il Napoli...

"Ma Napoli ha 100 milioni di tifosi, è diverso".