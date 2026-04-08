Malagò prossimo presidente della FIGC? Goggia lo promuove: "Dove è andato ha fatto bene"

"È un nome papabile, un ottimo candidato e se dovesse capitargli gli auguro il meglio. Malagò dove è andato ha sempre fatto bene, le medaglie e i numeri gli hanno sempre dato ragione". La campionessa azzurra di sci Sofia Goggia - un oro, un argento e un bronzo olimpici - ha parlato così all'uscita dal Quirinale dove sono state riconsegnate le bandiere dei Giochi di Milano Cortina, ha parlato così dell'ipotesi che vuole l'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò come presidente della Federcalcio.

"Malagò ha sempre rappresentato un'istituzione abbastanza perpetua e trasversale, - prosegue Goggia come riporta Sportmediaset - è una persona con un savoir-faire incredibile, con delle competenze pazzesche ed è il motivo per cui questa Olimpiade siamo riusciti a portarla a casa in questa maniera".