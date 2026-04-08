Vanoli: “Kean sente dolore da tantissimo tempo. Infortunati? C’è un responsabile medico…”
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Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida con il Crystal Palace, Paolo Vanoli ha fatto il punto sulle condizioni della Fiorentina, a partire da quelle di Moise Kean, non convocato per la partita con gli inglesi: "Moise dopo l'allenamento di ieri ha manifestato dolore alla tibia che si porta avanti da tantissimo tempo. Stiamo cercando di gestirlo e oggi non poteva farcela".
Spazio poi a una considerazione generale sugli infortunati. Il tecnico viola chiama in ballo lo staff sanitario della Fiorentina: "Quello che posso decidere lo dico: su Dodo decisi io. Il resto c'è un responsabile medico che dirama quello che posso e non posso fare".
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