Moggi: "La Fiorentina si salverà. E lo avrebbe fatto anche senza acquisti a gennaio"
Il dirigente Luciano Moggi è stato ospite di Tuttomercatoweb.com all'interno della rubrica 'A tu per tu', che viene pubblicata online sul nostro sito ogni giorno allo scoccare della mezzanotte.
Tra i vari temi sui quali si è soffermato Moggi, anche le speranze di salvezza di una Fiorentina la cui situazione sembra sempre più ingarbugliata, per quanto comunque ad oggi la squadra toscana in maglia viola sarebbe salva. Lanciandosi anche in una previsione su chi sarà a retrocedere in Serie B: "La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche se non avesse comprato altri calciatori a gennaio. Pisa e Verona andranno giù. E l'altra può essere la Cremonese".
