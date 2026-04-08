Fiorentina, Pongracic: "Vanoli ci ha ridato fiducia. Glasner? Mi ha scritto, bello ritrovarlo"

Se non sempre convincente, la Fiorentina con l’arrivo di Paolo Vanoli ha sicuramente migliorato il suo rendimento. Ne ha parlato, alla vigilia della gara con il Crystal Palace, il difensore viola Marin Pongracic: "Non credo ci sia stato un giorno per la svolta: è stato un processo. Il mister ci ha ridato la fiducia che ci mancava e i risultati ci hanno aiutati. Contro l'Udinese respirammo, ci ridiede feeling, ci fece dire 'allora non ci siamo dimenticati come si vince’”.

Per l’ex Lecce la gara di domani sarà l’occasione di ritrovare da avversario Oliver Glasner, suo tecnico ai tempi della militanza in Bundesliga: “Dopo il Verona mi ha scritto. Gli ho detto che eravamo felici per la vittoria ma non soddisfatti per la performance. Con l'inter abbiamo fatto meglio. Sono felice di incontrarlo domani".

La conferenza stampa di Pongracic.