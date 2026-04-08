Genoa, Rat ricorda Lucescu: "L’uomo da cui ho imparato più cose nel calcio"
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Razvan Rat, attuale Sports Advisor to the Board del Genoa, ricorda Mircea Lucescu, tecnico col quale ha condiviso una lunga esperienza allo Shakhtar Donetsk. 267 presenze e 10 reti:
«È morto l’uomo da cui ho imparato più cose nel calcio e l’uomo che mi ha aiutato a diventare ciò che sono oggi. Grazie Mircea Lucescu per tutte le lezioni di calcio e di vita, grazie per tutto il tempo trascorso insieme. Sentite condoglianze alla famiglia e che Dio l’abbia in pace».
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