Genoa, Rat ricorda Lucescu: "L’uomo da cui ho imparato più cose nel calcio"

Razvan Rat, attuale Sports Advisor to the Board del Genoa, ricorda Mircea Lucescu, tecnico col quale ha condiviso una lunga esperienza allo Shakhtar Donetsk. 267 presenze e 10 reti:

«È morto l’uomo da cui ho imparato più cose nel calcio e l’uomo che mi ha aiutato a diventare ciò che sono oggi. Grazie Mircea Lucescu per tutte le lezioni di calcio e di vita, grazie per tutto il tempo trascorso insieme. Sentite condoglianze alla famiglia e che Dio l’abbia in pace».