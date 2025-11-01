Quanto dista il Como dal Napoli? Fabregas: "Meno di due anni fa eravamo settimi in B..."

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio di Napoli, ha risposto anche a una domanda sulle differenze tra gli azzurri di Conte e il suo Como. Queste le sue parole in merito: "Meno di due anni fa eravamo settimi in Serie B. Stiamo provando ad accorciare; il tempo lo dirà. Abbiamo anche giocato con un giorno in meno di recupero, i ragazzi hanno dato tutto dopo nemmeno 72 ore e dopo un problema avuto ieri sera con l'aereo. Questa fame mi piace, si deve continuare così e provare a fare lo stesso con Juve, Lazio, ecc.".

Grande personalità, soprattutto nel primo tempo, che certifica la crescita.

"Sono soddisfatto. Me ne vado con un sapore di fastidio, perché quando giochi così e non vinci dà fastidio. Rispetto all'anno scorso meritavamo di più; nessuna squadra è venuta a pressare così qui. Stiamo crescendo tanto, come allenatore, per la prima volta non ho detto nulla tatticamente ai ragazzi, li ho solo ringraziati. Tanti giovani di 20 anni, 7 giocatori, che posso dire? Come allenatore non si può chiedere di più se non metterla dentro e vincere. Abbiamo fatto un altro step dopo Parma...".

Como più cattivo e sporco rispetto all'anno scorso?

"Sì, è possibile; fa parte della crescita. L'anno scorso Da Cunha e gli altri non andavano mai a terra per prendersi il fallo. Sono talmente giovani che non hanno queste cose... Dobbiamo gestire meglio, a livello arbitrale, l'uniformità. I ragazzi devono imparare e vedere come si può migliorare con pazienza".

