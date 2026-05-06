Corsa Champions, in 4 per due posti. Il Gazzettino: "Milan e Juve ora tremano"

"Corsa Champions, in 4 per due posti. Milan e Juve ora tremano" scrive Il Gazzettino in prima pagina quest'oggi. Con il Napoli quasi sicuro del posto e del piazzamento alle spalle dell'Inter, la sconfitta del Milan e il pari della Juventus nell'ultimo turno hanno accorciato la classifica dando nuovamente speranze a Roma e Como.

Tra le contendenti ancora in lizza, per Milan e Juventus l'esclusione sarebbe poi una sconfitta non solo economica, ma anche tecnica, considerato che sia Massimiliano Allegri che Luciano Spalletti hanno fissato l'accesso alla Champions come obiettivo irrinunciabile, specie dopo che l'Inter ha mostrato di non avere cedimenti sulla via verso il titolo di Campione d'Italia.

Il discorso quindi riguarda rossoneri (67 punti), bianconeri (65), oltre a Roma (64) e Como (62). Tutti sono attesi da 270 minuti intensissimi, consapevoli che un solo risultato negativo può rovinare la stagione e far perdere i ricchi compensi della Champions