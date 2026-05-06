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'Memorie di carta', Sisal celebra gli 80 anni della Schedina

'Memorie di carta', Sisal celebra gli 80 anni della Schedina
Oggi alle 07:28Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
Al centro dell'iniziativa il restauro della testata Sport Italia

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Ottant'anni dopo il primo concorso a pronostici sul calcio, la famosa Schedina, Sisal celebra 80 anni di storia e le origini del Totocalcio con 'Memorie di carta', l'evento ospitato oggi alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, in collaborazione con la Scuola di Restauro di Botticino - Valore Italia, e dedicato alla riscoperta di Sport Italia, storica testata sportiva e organo ufficiale del concorso. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e del restauro, per celebrare una storia che intreccia sport, partecipazione e trasformazione sociale del Paese. Sono intervenuti Marco Tiso, managing director di Sisal Italy, e Martino Troncatti, presidente di Valore Italia, insieme agli esperti e ai protagonisti del progetto di restauro.

L'evento ha dato spazio ai contributi di esperti, restauratori e studenti coinvolti nel progetto, offrendo una visione del valore culturale e formativo dell'iniziativa, insieme agli interventi dei rappresentanti dei principali enti nazionali di riferimento nel settore della conservazione, tra cui la Scuola di Restauro di Botticino, l'Opificio delle Pietre Dure, l'Istituto Centrale per il Restauro, il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale e l'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e de Libro. Il progetto 'Memorie di Carta' ha portato al recupero e alla valorizzazione dei primi sei numeri della testata sportiva Sport Italia, pubblicata a partire dal primo concorso Totocalcio del 5 maggio 1946. Non un semplice settimanale distribuito in tutta Italia come organo ufficiale del concorso a pronostici, Sport Italia era un vero e proprio sistema di comunicazione, informazione e promozione. Un patrimonio documentale che racconta l'Italia del dopoguerra e la costruzione di un immaginario collettivo legato allo sport e alla partecipazione.

'Questo progetto racconta chi siamo - ha detto Tiso - da 80 anni accompagniamo l'evoluzione del Paese con responsabilità, innovazione e trasformando le passioni delle persone in momenti condivisi. Con il restauro di Sport Italia vogliamo preservare e rendere accessibile un patrimonio culturale che è parte della nostra storia condivisa, un modo concreto per unire memoria e futuro. Sport Italia rappresenta un esempio significativo di come abbiamo accompagnato il racconto del calcio e dello sport, contribuendo a consolidarlo come fenomeno di rilievo culturale e sociale. È questo il valore che celebriamo oggi: un linguaggio che dà voce ad una passione ed è capace di evolversi in coerenza con le trasformazioni dell'intrattenimento sportivo'. Nel corso dell'evento è stato approfondito il ruolo del restauro cartaceo come leva di tutela e trasmissione del patrimonio culturale, evidenziando il valore della collaborazione tra le imprese e il mondo della formazione e del restauro. 'Per la Scuola di Restauro di Botticino questa esperienza rappresenta un passaggio formativo di straordinario valore, capace di coniugare pratica, ricerca e responsabilità verso il patrimonio culturale - ha affermato Troncatti - La collaborazione con istituzioni di eccellenza rafforza il percorso degli studenti e consolida un dialogo virtuoso tra i principali centri del restauro in Italia, riuniti oggi per il convegno. Grazie alla prestigiosa collaborazione con Sisal, questa iniziativa testimonia come la formazione possa essere motore concreto di tutela e innovazione, capace di generare valore per l'intero sistema culturale'. (ANSA).

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