Roma, brutte notizie dal Brasile: Wesley si ferma per un problema muscolare, torna in Italia

Brutte notizie per Roma e Barcellona: Wesley e Raphinha, convocati da Carlo Ancelotti per le gare del Brasile contro Francia e Croazia. Questo il comunicato della federazione carioca:

"Nella giornata di venerdì 27, il tecnico Carlo Ancelotti ha ufficializzato l'indisponibilità di Raphinha e Wesley. Entrambi i calciatori avevano accusato un fastidio alla regione posteriore della coscia destra durante il match contro la Francia. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno confermato la presenza di lesioni muscolari per entrambi gli atleti, che sono stati quindi autorizzati a lasciare il ritiro per proseguire le cure del caso. Non sono previste convocazioni aggiuntive per sostituirli".