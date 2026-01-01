Pellegrino: "Sono molto felice a Parma, non penso al futuro. Più cross? Si per me è meglio"

Il centravanti argentino Mateo Pellegrino ha parlato oggi a margine di un evento allo Stadio Tardini, analizzando i suoi primi 14 mesi in Italia e al Parma. Questo quanto raccolto da ParmaLive.com: “Incredibile, bellissimo, è passato già un anno dal mio arrivo, è passato molto veloce. Sono contento che in un anno sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto, con l'aiuto dei miei compagni. I i tifosi mi vogliono bene ed è la cosa più bella che c'è nel calcio”.

A Pellegrino è stato fatto notare che in questo momento sono necessari i suoi gol per mettere al sicuro la salvezza e gli è stato chiesto cosa sia accaduto nell'ultima sfida. Il calciatore ha risposto di aver percepito un calo di livello nell'ultima partita, spiegando che la squadra non è stata compatta e solida come nelle prestazioni precedenti. Ha poi aggiunto che dagli errori si impara e che ora è necessario tornare a lavorare, sottolineando che il gruppo è già concentrato sulla sfida contro la Lazio, ritenuta fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale.

Hai appena rinnovato il tuo contratto fino al 2030. Per quanti anni ancora ti vedi a Parma?

“Io sono tranquillo, non mi piace guardare lontano perché perdi la bellezza del momento. Oggi il mio focus è sull'allenamento di domani. Ancora non so quanto tempo sarò qua, so solo che sono molto contento e molto comodo qui a Parma”.

Sei uno dei marcatori di testa più prolifici in Europa, sei proprio uno specialista di questa giocata. Vorresti più cross durante le partite?

“Certo, se possono arrivare più cross in migliori condizioni, per me è meglio perché è un punto in cui sono forte. Devo provare a fare i gol anche in altri modi”.

Cos'è cambiato per te con l'arrivo di Strefezza? È un giocatore diverso rispetto agli altri partner che hai avuto in questa stagione?

“Lui ci ha dato quella creatività della quale parlavo prima, che ci mancava un po'. Ha aiutato tanto in quell'aspetto. Penso che adesso creiamo un po' più di occasioni, magari nelle ultime partite non si è visto, però in generale dal suo arrivo siamo migliorati in quell'aspetto”.