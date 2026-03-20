Convocati Italia: Chiesa e poi? Chi ha ritrovato la Nazionale per la missione Mondiale

Con la lista diramata quest'oggi da Gennaro Gattuso parte ufficialmente la missione Mondiale della nostra Nazionale. Il commissario tecnico ha convocato 28 calciatori per la sfida di giovedì sera contro l'Irlanda del Nord e per l'eventuale finale di martedì 31 marzo contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina. Non sono presenti in lista grosse novità, il laterale classe 2005 Marco Palestra è stato convocato per la prima volta grazie all'eccellente stagione che sta disputando in quel di Cagliari. Ma chi ha ritrovato la maglia dell'Italia proprio per questi spareggi?

C'è innanzitutto il ritorno di Federico Chiesa, la sua prima volta dopo il fallimentare Europeo in Germania. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. Tra i pali torna in lista Alex Meret anche a causa dell'indisponibilità di Guglielmo Vicario. In difesa riecco Federico Gatti e Diego Coppola, con quest'ultimo che ha collezionato le sue uniche due apparizioni nelle ultime due gare con Spalletti CT ma era in gruppo anche a ottobre. Torna anche Leonardo Spinazzola, questa volta inserito in lista non solo in corso d'opera.

ITALIA, ECCO LA LISTA DEI 28 CONVOCATI DI GATTUSO

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).