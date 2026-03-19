Chiesa nei pensieri di Gattuso. In Premier quest'anno solo una volta è partito titolare

Ci siamo: nella giornata di domani il commissario tecnico Gennaro Gattuso diramerà la lista dei convocati in vista dei play-off mondiali. Giovedì a Bergamo la semifinale contro l'Irlanda del Nord, una sfida da vincere per poi assicurarci la finale il martedì successivo (in trasferta) contro una tra Bosnia e Galles. Il CT che ha pre-convocato più di 50 giocatori sta ora definendo gli ultimi dettagli della sua lista, ieri ha dovuto registrare il forfeit di Mattia Zaccagni e adesso aspetta notizia da Sandro Tonali, calciatore uscito zoppicante durante Barcellona-Newcastle. Dovesse mancare quest'ultimo, per il CT sarebbe una bella perdita. E' uno dei calciatori più importanti della sua nazionale.

In attacco il dubbio principale è legato alle possibile presenza in lista di Federico Chiesa. Pre-allertato, l'attaccante del Liverpool può essere a questo giro l'opzione che non c'è stata nelle ultime tre convocazioni. In autunno il CT ha a più riprese spiegato che il classe '97 non era stato convocato per scelta del calciatore. Che Chiesa per motivazioni personali aveva chiesto un po' di tempo prima di ritrovare la maglia azzurra. A questo giro invece la disponibilità c'è e sarà Gattuso a dover decidere se chiamarlo o meno. Ma come sta andando l'ex calciatore di Fiorentina e Juventus in Inghilterra?

Ieri contro il Galatasaray è entrato solo nei secondi finali, a risultato acquisito. Arne Slot in questa stagione lo sta proponendo come titolare solo nelle coppe nazionali, poi in Premier è praticamente una costante il suo ingresso nei minuti finali. Solo una delle 22 volte in cui è sceso in campo in campionato è stato inserito nella formazione titolare. Due le reti in questa Premier (il 15 agosto e il 27 settembre, ndr), poi un altro gol a fine gennaio in Champions League nel 6-0 contro il Qarabag. Chiesa insomma è a tutti gli effetti una riserva del Liverpool, nonostante le difficoltà riscontrate quest'anno dai reds. Nonostante la partenza col piede giusto.