Il ritorno di Chiesa, la conferma di Raspadori. Ma almeno in quattro hanno numeri migliori

Federico Chiesa torna in Nazionale, Giacomo Raspadori ci rimane. Tra i sette attaccanti convocati da Gennaro Gattuso per gli spareggi Mondiali, almeno due non stanno vivendo una stagione da assoluti protagonisti. A spingere il ct, questioni tattiche, di qualità in senso assoluto, e anche di esperienza: entrambi hanno fatto parte della spedizione vittoriosa a Euro 2020, non è un dettaglio secondario.

Ma in questa stagione… Resta il fatto, però, che in quest’annata nessuno dei due stia rubando la scena. Chiesa ha ritrovato spazio a Liverpool, ma ha giocato da titolare appena cinque delle sue 31 presenze stagionali, di cui soltanto una in Premier League e nessuna in Champions. Il bottino è piuttosto modesto: tre gol e tre assist a livello stagionale, del resto si parla di un impiego medio da 22 minuti a partita. Non va meglio a Giacomo Raspadori, che ha disputato più minuti complessivi (721 contro 660), ma ha giocato meno partite: appena 21 tra Atlético Madrid e Atalanta, di cui solo sette da titolare. Tre gol e quattro assist il suo bottino tra i due club.

Almeno in quattro hanno numeri migliori. E, almeno da questo punto di vista, sono esclusi eccellenti. In casa Sassuolo, per esempio, c’è un certo Domenico Berardi, tornato ai suoi livelli: 20 partite stagionali, 7 gol e 5 assist. Non è nemmeno il migliore degli attaccanti teoricamente a disposizione di Gattuso e non convocati: 41 presenze e 11 gol (1 assist) non sono bastati a Riccardo Orsolini per convincere il successore di Spalletti a riaccendere il complicato rapporto dell’ascolano con l’azzurro. Nemmeno il suo compagno di squadra Federico Bernardeschi (35 presenze, 7 gol e 1 assist) è riuscito nella missione azzurra. Per non parlare di Nicolò Zaniolo: 31 presenze, 6 gol e 5 assist a Udine. Anche lui ha numeri nettamente migliori di Raspadori e Chiesa, ma non è in Nazionale.