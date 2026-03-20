Italia, perché Chiesa e non altri: Gattuso farà 3-5-2, Federico decisivo a gara in corso

Federico Chiesa non ha, in questa stagione, i numeri di altri giocatori che Gennaro Gattuso avrebbe potuto convocare al suo posto. È il caso dei vari Bernardeschi, Berardi, Zaniolo e Orsolini ed è un dato oggettivo. Dietro la convocazione dell’esterno del Liverpool, però, si nascondono altre valutazioni che il commissario tecnico ha portato avanti nelle ultime settimane.

Intanto Chiesa è il più vicino al cuore del gruppo azzurro, quello dei senatori che hanno vinto Euro 2020. Come Berardi, che però Ringhio non ha valutato per altri fattori, più soprattutto di Bernardeschi e Zaniolo, lontani dal ciclo azzurro da tempo e non così scontati da integrare. A livello tattico, inoltre, Gattuso ha le idee abbastanza chiare: nelle gare dei playoff non dovrebbe concedersi esperimenti, puntando sul 3-5-2. Uno schema decisamente lontano dalle caratteristiche dei giocatori menzionati finora: vi si potrebbe adattare forse Zaniolo, mentre gli altri sono tutti esterni d’attacco, un ruolo di fatto non considerato da Gattuso. Lo è anche Chiesa, che però ha una caratteristica giudicata molto utile dal ct.

Oltre a una carriera ad alto livello, Federico ha già dimostrato di poter essere decisivo come arma a gara in corso. Anche in questa stagione, i gol segnati con il Liverpool sono arrivati tutti nei minuti finali: a Gattuso, in fin dei conti, non serviva un titolare, ma un grimaldello decisivo nei momenti chiave. Un ruolo che Chiesa può ricoprire meglio di altri.