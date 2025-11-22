Fiorentina, risentimento ai flessori per Dodo. Trauma distorsivo per Piccoli
TUTTO mercato WEB
Nel corso della partita Fiorentina-Juventus, due giocatori della Viola hanno accusato alcuni problemi fisici. Dodô è dovuto uscire all'intervallo mentre Roberto Piccoli è stato sostituito dopo un'ora di gioco.
Il terzino brasiliano ha rimediato un risentimento ai flessori della coscia destra. Il giocatore verrà rivalutato nelle prossime 24 ore. Trauma distorsivo alla caviglia destra per quel che riguarda il centravanti.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile