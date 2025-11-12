Viola in crisi, il Corriere Fiorentino: "Dov'è la vottoria? La media punti è rimasta bassa"

Il divorzio con Stefano Pioli e l'arrivo in panchina di Paolo Vanoli non hanno avuto subito l'effetto sperato: la Fiorentina continua a non vincere, pareggia 2-2 al Ferraris contro il Genoa e resta bloccata all'ultimo posti in classifica con appena 5 punti conquistati dopo 11 giornate di campionato. La prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa scattare l'allarme in casa viola concentrandosi anche suo volti nuovi sbarcati negli ultimi mesi in Toscana.

"Dov'è la vittoria?" si chiede in maniera polemica il quotidiano nel box presente oggi sul taglio alto, puntando poi il dito su tre dei nuovi arrivati in estate durante la finestra di mercato: "Piccoli, Sohm, Nicolussi e quella media punti rimasta bassa pure qui", conclude il giornale.

"Sono entrato in un frullatore in due giorni - aveva detto il tecnico gigliato nel post partita di Genoa-Fiorentina, in conferenza stampa -. Ai ragazzi ho detto che è una pagina vuota da scrivere. Ci dobbiamo 'dimenticare' quanto fatto fino ad ora consapevoli di dove siamo. Oggi abbiamo giocato da squadra e che ha capito che deve lottare. Questa è la base che non deve mai mancare. Per uscire da questa situazione ci vuole pazienza. Abbiamo due settimane per mettere un altro tassello ma se ripartiamo dall'atteggiamento usciranno le qualità. E aprendo un'altra pagina, tutti sono importanti. Bisogna mettere da parte l''io' e pensare al 'noi'. C'è tanto da lavorare".