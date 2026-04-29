Coppa Italia Primavera all'Atalanta: vittoria epica con gol all'overtime e poi ai rigori

Trionfo Atalanta all'Arena Civica di Milano: dopo aver passato 70 minuti in svantaggio, la Dea supera la Juventus ai rigori e si porta a Bergamo la Coppa Italia Primavera: la squadra di Giovanni Bosi conquista il trofeo grazie ad un gol in pieno recupero, firmato da Isoa, e finendo il lavoro dal dischetto grazie ad una percentuale di rigori realizzati del 100%, a differenza dei colleghi bianconeri, che sbagliano i primi due e lasciano la coppa a Milano.

A passare per primi erano stati proprio i bianconeri grazie ad un guizzo di Rizzo al 28', ma nella ripresa l'assalto orobico ha portato al successo nerazzurro: grossa delusione per la squadra di Padoin, che come detto è stata in vantaggio fino al 95', salvo crollare ai rigori.