Atalanta, Samaden sincero: "Impoverimento e livellamento verso il basso: dovremo allargare la base"

Ai microfoni di Sportitalia, Roberto Samaden, responsabile del Settore Giovanile dell’Atalanta, ha parlato così a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia Primavera contro la Juventus: “Io sono l’ultimo dei protagonisti, i risultati affondano le radici in anni di lavoro e io sono qui solo a metterci la faccia. Finardi è una colonna della società per cui è stato tra i primi che ho incontrato, apprezzo il suo modo di fare e questo è un merito della società Percassi di aver saputo tenere dentro il DNA dell’Atalanta. Sicuramente questo traguardo dà soddisfazione a tutti, vogliamo dare il massimo fino alla fine per provare a vincere, ma anche senza questa finale non si sarebbe tolto nulla al lavoro di questa squadra e del tecnico, l’obiettivo principale è quello di far crescere i giocatori, poi se arrivano i risultati ovviamente ne siamo felici”.

E ancora: “Sicuramente giocare queste gare aiuta a crescere, io ho vissuto da vicino la crescita del progetto U23 su cui la società ha investito. Sono fondamentali per raggiungere un pezzettino al percorso di crescita dei giovani. Poi sicuramente c’è un impoverimento e un livellamento verso il basso per cui dovremo cercare anche di allargare la base”