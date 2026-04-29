Chivu ritrova il capitano. Milan su Jackson, niente Serie A per Mainoo: le top news delle 18

Alle ore 17 è iniziata la finale della Coppa Italia Primavera, che mette contro Atalanta e Juventus all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Un momento importante nelle dinamiche del nostro calcio, anche per via delle presenze illustri sugli spalti del piccolo stadio meneghino. Presenti per esempio, per dare il loro sostegno ai bianconeri, anche il tecnico della prima squadra Luciano Spalletti e i due dirigenti Comolli e Modesto.

A margine della finale, si è tenuto un evento dedicato allo sviluppo del calcio giovanile, al quale hanno partecipato tra gli altri Paratici, Cherubini e Ludi, rispettivamente uomini mercato di Fiorentina, Parma e Como. Con quest'ultimo che ha in un certo senso blindato Cesc Fabregas alla panchina lariana: "Aspettavo marzo e aprile, quando si accende sempre questo dibattito su lui e Nico Paz. Siamo sereni e super allineati con Cesc, non possiamo prevedere il futuro ma come eravamo lo scorso anno, anche quest'anno siamo certi che proseguiremo assieme".

Chivu recupera un pezzo da novanta della sua Inter, per la partita di domenica sera contro il Parma al Meazza che potrebbe portare la matematica certezza del 21° Scudetto per i nerazzurri. Dovrebbe tornare a disposizione il capitano e bomber Lautaro Martinez, che quest'oggi è tornato a lavorare con i compagni alla Pinetina.

Pazza idea Nicolas Jackson per il Milan. L'attaccante, di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Bayern Monaco che non pare intenzionato a riscattarlo, è un'idea della dirigenza rossonera, che ha avuto dei contatti con il suo entourage. Per quella che sarebbe un'operazione complicata, dai costi elevatissimi.

Niente approdo in Serie A invece per Kobbie Mainoo: il centrocampista del Manchester United era accostato con forza al Napoli ormai dallo scorso gennaio, ma ha raggiunto un accordo per rinnovare con i Red Devils fino al 2031.