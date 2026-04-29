Coppa Italia Primavera, c'è anche Spalletti a sostenere la Juventus per la finalissima

Anche il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è all'Arena Civica di Milano per sostenere la Primavera che si sta giocando la Coppa Italia contro l'Atalanta (ed è già in vantaggio, ndr). L'allenatore si unisce ai quadri dirigenziali, presenti al gran completo, e al tecnico delle Women Massimiliano Canzi, fa sapere il club tramite i propri canali ufficiali.

Sugli spalti dell'Arena Civica di Milano per seguire la finale di Coppa Italia della nostra U20 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/zimSa9q5rJ — JuventusFC (@juventusfc) April 29, 2026