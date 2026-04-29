Coppa Italia Primavera, c'è anche Spalletti a sostenere la Juventus per la finalissima
TUTTO mercato WEB
Anche il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è all'Arena Civica di Milano per sostenere la Primavera che si sta giocando la Coppa Italia contro l'Atalanta (ed è già in vantaggio, ndr). L'allenatore si unisce ai quadri dirigenziali, presenti al gran completo, e al tecnico delle Women Massimiliano Canzi, fa sapere il club tramite i propri canali ufficiali.
Sugli spalti dell'Arena Civica di Milano per seguire la finale di Coppa Italia della nostra U20 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/zimSa9q5rJ— JuventusFC (@juventusfc) April 29, 2026
Sugli spalti dell'Arena Civica di Milano per seguire la finale di Coppa Italia della nostra U20 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/zimSa9q5rJ— JuventusFC (@juventusfc) April 29, 2026
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
18:30Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
I colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su Rocchi
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento