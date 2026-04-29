Serie A, che noia: è il campionato in cui si segnano meno gol. Che sorpresa la Bundesliga
I nove gol complessivi tra PSG e Bayern Monaco nel primo confronto in semifinale di Champions League sono parsi a molti un eccesso di spettacolo. Per altri, al contrario, un privilegio per pochi, considerando che corrisponde all'ammontare complessivo di reti segnate in tutto il 34^ turno di Serie A dalle 20 formazioni del campionato italiano.
Si apre così l'ennesima riflessione sullo stato di salute del calcio tricolore. La realtà è che, mentre l'Europa viaggia a ritmi realizzativi altissimi, la Serie A sta imboccando una direzione opposta e preoccupante. Non si tratta più soltanto di una difesa d'eccellenza, ma di un evento poco attrattivo, mentre altre realtà mettono i piedi in testa alle varie Inter, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina. Tutte squadre uscite - chi prima chi dopo - dalle rispettive coppe europee a discapito di rivali stranieri, dai norvegesi del Bodo/Glimt al Galatasaray, passando per Crystal Palace e Aston Villa.
I dati statistici - riportato da Kickest - confermano un isolamento tecnico allarmante: la Serie A è attualmente ultima per gol a partita nel confronto con i primi dodici campionati del ranking UEFA, le seconde divisioni dei top campionati e le tre coppe europee. Si segna meno che ovunque, con uno scarto di circa una rete a match rispetto alla Champions League.
Classifica gol per partita nelle prime 20 competizioni europee
1) Champions League: 3.51 - uno ogni 26 minuti
2) Bundesliga: 3.20 - uno ogni 28 minuti
3) Eredivisie: 3.18 - uno ogni 28 minuti
4) 2.Bundesliga: 2.93 - uno ogni 31 minuti
5) Ligue 1: 2-82 - uno ogni 32 minuti
6) Premier League: 2.73 - uno ogni 33 minuti
7) Europa League: 2.71 - uno ogni 33 minuti
8) LaLiga: 2.69 - uno ogni 33 minuti
9) Primeira Liga (Portogallo): 2.68 - uno ogni 34 minuti
10) Jupiler Pro League (Belgio): 2.65 - uno ogni 34 minuti
11) Ekstraklasa (Polonia): 2.65 - uno ogni 34 minuti
12) LaLiga 2: 2.63 - uno ogni 34 minuti
13) Super Lig (Turchia): 2.62 - uno ogni 34 minuti
14) Championship: 2.60 - uno ogni 35 minuti
15) 1.Liga (Repubblica Ceca): 2.60 - uno ogni 35 minuti
16) Serie B: 2.55 - uno ogni 35 minuti
17) Ligue 2: 2.51 - uno ogni 36 minuti
18) Super League (Grecia): 2.51 - uno ogni 36 minuti
19) Conference League: 2.50 - uno ogni 36 minuti
20) Serie A: 2.43 - uno ogni 37 minuti minuti
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