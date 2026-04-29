TMW Sassuolo, Konè ha una clausola da 35 milioni. Per il Milan è un'alternativa a Goretzka

Ismael Koné è una delle grandi sorprese di questa Serie A che dopo le prossime quattro giornate andrà in archivio. Al suo primo anno in Serie A il centrocampista canadese classe 2002 che il Sassuolo ha prelevato in prestito dall'OM e ha già riscattato a febbraio si sta imponendo come uno dei migliori interpreti del ruolo. I suoi numeri, sei reti in 31 gare di campionato, dicono tanto ma non tutto. Perché il calciatore che compirà 24 anni tra meno di due mesi si sta rivelando un centrocampista totale, un box to box che ha la grande capacità di saper leggere gli spazi senza palla. "Koné chi le ricorda? Faccio fatica a dare un nome, ma è un ragazzo che ha uno strappo importante e che è cresciuto tantissimo nella continuità della partita. Quando raggiunge i suoi picchi, sono veramente alti", ha dichiarato Fabio Grosso su di lui durante la stagione.

Ma quanto costa Koné e dove potrebbe andare? Lo scorso 2 febbraio il Sassuolo l'ha acquistato per 13 milioni di euro e per Koné è scattato un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Il Milan è uno dei club maggiormente interessati, ma oggi il suo nome è alternativo a quello di Leon Goretzka. Non dovesse arrivare il centrocampista tedesco in scadenza col Bayern, ecco che l'interesse del Milan per il calciatore canadese potrebbe tramutarsi in una trattativa. Magari con l'inserimento di una contropartita gradita tipo Francesco Camarda.

Per quanto riguarda i costi, da luglio nel contratto di Koné scatterà una clausola da 35 milioni di euro. Recentemente però l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali sul costo del cartellino del suo tesserato s'è espresso così: "Trenta milioni? Possono bastare, ma dipende chi viene a bussare alla porta. Bisogna essere realisti, non dobbiamo sparare cifre a vanvera, ci sono i momenti, bisogna fare tante considerazioni".