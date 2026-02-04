Coppa Italia, Torino out a testa alta. Ma c'è un tallone d'Achille e l'attacco non porta gol

L'occasione di inguaiare l'Inter era ghiotta, perché nel secondo tempo dopo il momentaneo 2-0 siglato da Diouf i nerazzurri hanno mollato il colpo. E il Torino con un po' più di cinismo avrebbe potuto anche trascinare i nerazzurri al pareggio e ai conseguenti calci di rigore per decidere il passaggio in semifinale di Coppa Italia. Ma il solo centro di Kulenovic al 57', nonostante gli assalti ripetuti nell'ultima mezz'ora di partita all'U-Power Stadium, non è stato sufficiente per completare la rimonta.

Eccetto qualche blackout qua e là, la banda di Chivu ha retto bene ai tentativi del Toro di agguantare il possibile pareggio e dopo cinque minuti aggiuntivi di recupero i giochi si sono chiusi con un'altra sconfitta (1-2). La quinta nelle ultime 7 uscite stagionali della ciurma di Baroni, sommersa di gol (16 subiti) tra la goleada del Como, la trasferta fallimentare di Roma e non solo. Con l'allarme attacco lampante, a giudicare dalle reti (6) segnate in 7 partite. I granata rincasano a Torino con il morale intaccato e la dura eliminazione dalla Coppa Italia, alle prese con una stagione più che deludente: troppo distante dall'Europa - al tredicesimo posto in classifica - ed eccessivamente nelle vicinanze della zona retrocessione (+9).

Marco Baroni, allenatore dei granata, ha analizzato così la sconfitta e l'uscita della coppa in conferenza stampa: "Siamo dispiaciuti ma la prestazione ce la portiamo dietro. La squadra è stata ordinata anche se è stata un po' passiva nel primo tempo. Meglio nella ripresa anche se potevamo fare meglio sui gol. Buona prestazione, ci sono le basi per migliorare. Ora abbiamo messo tre giocatori in campo con pochi allenamenti. In settimana potranno credo potranno rientrare degli infortunati".