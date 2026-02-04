Bove al Watford, il retroscena di Nani in aeroporto: "Mi sono offerto di dargli un passaggio"

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, è stato ospite di Rai Radio 1 Sport, commentando la classifica dei friulani che - dopo la vittoria di lunedì sera contro la Roma - li vede ottavi a pari merito con la Lazio: "Io dico che siamo a -6 dalla salvezza. Una società come l'Udinese deve sempre avere come primo obiettivo quello di mantenere la massima categoria. Manca poco a questo primo obiettivo, poi l'ambizione naturale è quello di avere più in alto possibile".

Nani è anche il ds del Watford, la nuova squadra di Edoardo Bove. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha svelato il casuale incontro in aeroporto da cui poi è nata la trattativa: "Sì, quando l'ho visto in aeroporto, ho visto che era spaesato: cercava la macchina, non la trovava e mi sono offerto di dargli un passaggio. Mi ha guardato pensando: 'Ma questo è scemo?!'. Poi gli ho spiegato chi ero, cosa facevo e si è fidato. Siamo saliti in macchina e poi, essendo entrambi romani, siamo entrati in confidenza. Sognavo l'idea di poterci lavorare insieme, ma era un giocatore troppo più forte per le nostre possibilità. Però glielo dissi: 'Io e te lavoreremo presto insieme'. E poi la cosa è andata avanti".

"Lo abbiamo aiutato a fare certe procedure burocratiche e anche delle viste con alcuni specialisti importanti - ha continuato Nani -. Alla fine la cosa si è concretizzata. Sono contento soprattutto per il ragazzo, perché può tornare a fare quello che ha sempre amato. Edoardo è una persona incredibile, molto più matura dell'età che ha, dai grandissimi valori umani, è un capitano nato. Si è sentito subito in famiglia. Vogliamo che questa favola abbia un lieto fine".