TMW Ferrara: "Non solo Yildiz, la Juve dovrebbe rinnovare Spalletti. Con o senza Champions"

L'ex difensore Ciro Ferrara è intervenuto a margine dell'evento organizzato a Milano da Lega Serie A con Haier, l'azienda che produce e distribuisce la RefCam, soffermandosi su commenti di vario genere e su argomenti svariati.

Un tema che non poteva essere posto a Ferrara, visti soprattutto i suoi trascorsi in bianconero da calciatore prima e da allenatore poi, riguarda i principali rinnovi da finalizzare in casa Juventus. Come per esempio, quello di Yildiz. Ecco cosa rappresenta, secondo Ferrara: "Un punto importante. Se ne discute da tempo, la Juve ha deciso di puntarci fortemente e sono convinto arriveranno a un accordo. Non è l'unico contratto da rinnovare, anche Spalletti e McKennie... Ora la Juventus vive un momento positivo, è il caso di portare a termine queste trattative".

L'attenzione si sposta su Spalletti e anche qui Ferrara sembra aver pochi dubbi su cosa debba fare la Juventus, ovverosia rinnovare a prescindere dal piazzamento finale e dall'eventuale partecipazione alla prossima Champions League: "Chiaramente è importantissima, ma pure non dovesse arrivare, ricambiare nuovamente non sarebbe positivo. Risultati e qualità di gioco della Juventus con Spalletti dimostrano il lavoro fatto. È il momento di sedersi a un tavolo e discutere del futuro, ma dovrà deciderlo la Juventus, non certo io".

