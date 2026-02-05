Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

FIORENTINA, ECCO PARATICI (E UN NUOVO CAPO SCOUT). JUVENTUS, IL PUNTO SUI RINNOVI DI YILDIZ E MCKENNIE. ROMA, VICINA LA FIRMA SUI PROLUNGAMENTI DI MANCINI E CRISTANTE

Con il mercato che si è concluso, in casa Genoa adesso si guarderà ai rinnovi. Martin andrà in scadenza a giugno prossimo ma nel suo contratto è presente una clausola unilaterale di rinnovo per una stagione. In scadenza nel 2027 invece quello di Malinovskyi mentre nel 2026 quello di Ekuban. Per tutti e tre però nei prossimi giorni sono previsti degli incontri per valutare un prolungamento dell'avventura all'ombra della Lanterna.

Chiuso il mercato, anche la Juventus è pronta ad accelerare dal punto di vista dei rinnovi di contratto di quei giocatori che a prescindere da tutto dovranno far parte del progetto futuro dei bianconeri. In questo senso impossibile non partire da Kenan Yildiz, riferimento tecnico ma pure mediatico del nuovo corso juventino. Gli incontri degli ultimi giorni hanno disegnato un quadro incoraggiante, col talento turco pronto a mettere nero su bianco il suo nuovo legame con la Juventus. Si passerà così da una scadenza nel 2029 ad una nel 2031, aggiungendo 2 anni al suo percorso bianconero. Allegata alla questione temporale ci sarà anche un corposo adeguamento economico, col 10 che passerà dagli attuali 1,7 milioni di euro a quasi 6 milioni netti considerando anche i bonus. Firma attesa a giorni, con buona pace del Real Madrid e delle big di Premier interessate a lui. Sistemato Yildiz, il prossimo in agenda non può che essere quello di Weston McKennie: dopo Yildiz, lo statunitense è probabilmente il giocatore più decisivo della rosa dall'arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Il suo accordo scadrà al termine della stagione, ma per il momento va avanti la fase di stallo registrata negli ultimi mesi. Con la precedente gestione tecnica il prolungamento era ben indirizzato tanto da sembrare quasi una formalità. Poi lo stop, con le trattative che riprenderanno comunque a stretto giro di posta. Perché l'intenzione della Juventus, anche su indicazione di Spalletti (a proposito di rinnovi imminenti…), è quella di proseguire il matrimonio con lo statunitense.

In casa Roma, i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono dietro l’angolo: “Manca soltanto la firma”, ha detto nei giorni scorsi il loro agente Beppe Riso. I prolungamenti dovrebbero portare la scadenza dei nuovi contratti al 2029, per due giocatori sul cui impiego da parte di Gian Piero Gasperini non c’erano grossi dubbi.

Fabio Paratici è arrivato nelle scorse ore al Viola Park, iniziando ufficialmente la nuova era dirigenziale di casa Fiorentina. Con il dirigente ex Juventus e Tottenham, però, è arrivato anche un capo scout. Si legge infatti dal comunicato ufficiale della società toscana: "ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell' Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni".

RAMOS NON TORNERÀ A SIVIGLIA. CAMORANESI SARÀ L'ALLENATORE DI SENSI. AL HILAL, C'È IL RINNOVO DI RUBEN NEVES. JAMES RODRIGUEZ PUNTA AI MONDIALI E VA IN MINNESOTA

Il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordón, spegne le voci di un ritorno di Sergio Ramos: "Non abbiamo mai pensato di intervenire in difesa. Con l’arrivo di Maupay abbiamo utilizzato tutte le risorse disponibili e non abbiamo margine economico per tesserare altri giocatori".

Nuovo cambio in panchina in Bundesliga in questa stagione, scossa tecnica a Brema nel momento più delicato della stagione. Il Werder Brema ha deciso di cambiare guida per il finale di Bundesliga, affidandosi a Daniel Thioune al posto dell’esonerato Horst Steffen. Il club non ha comunicato la durata dell’accordo, ma la scelta è stata motivata dalla necessità di dare una sterzata immediata.

Il Galatasaray annuncia l'acquisto di Renato Sam-Na Nhaga, proveniente dal Casa Pia. Il centrocampista, nonostante la giovane età (18 anni) vanta già 6 presenze con la nazionale maggiore della Guinea-Bissau. Trasferimento a titolo definitivo, il club turco riferisce che il costo del cartellino è di 6.5 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto per 4 anni e mezzo e percepirà uno stipendio a salire che parte dai 375 mila euro fino agli 850 mila euro dell'ultimo anno di contratto.

Mossa decisa del Beşiktaş per rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Abraham. Il club turco ha chiuso per l’arrivo di Hyeon-Gyu Oh e ha annunciato il suo acquisto dal Genk nella giornata odierna. Il sudcoreano arriva per sostituire Tammy Abraham, trasferitosi nel mercato di gennaio all'Aston Villa.

Mauro German Camoranesi torna alla guida dei ciprioti dell'Anorthosis. A Famagosta troverà anche un pezzo di Italia: in estate è approdato sull'isola anche Stefano Sensi, che ha rinnovato il contratto qualche giorno fa grazie a un rendimento più che soddisfacente nella prima metà di stagione.

Scelta last minute per il Feyenoord, che ha deciso di completare il reparto portieri poco prima del gong. Il club di Rotterdam ha chiuso per Steven Benda, tedesco classe 1998, prelevato in prestito dal Fulham fino al termine della stagione di Eredivisie. L’operazione nasce dall’esigenza di coprire il ruolo di secondo portiere dopo la partenza di Justin Bijlow, trasferitosi a gennaio al Genoa. Benda sarà dunque la riserva del capitano Timon Wellenreuther.

L’Estrela Amadora ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Billal Brahimi, 25 anni, che si unisce alla squadra portoghese fino al termine della stagione. L’attaccante franco-algerino arriva dal Santos, in Brasile, e porta con sé esperienza internazionale e tecnica sopraffina, con l’obiettivo di dare nuova vivacità al reparto offensivo.

L’Al Hilal spegne definitivamente le voci di mercato e blindа uno dei suoi uomini chiave. Il club saudita ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Ruben Neves fino al 30 giugno 2029.

La MLS è pronta ad accogliere un altro big. Il Minnesota United ha intensificato i contatti per portare negli Stati Uniti James Rodríguez, attualmente senza contratto dopo l’addio al León, e nella notte ha chiuso definitivamente il colpo. A riferirlo è il giornalista Luis Merlo, secondo cui la trattativa è entrata in una fase molto avanzata nella giornata di ieri e ha raggiunto un buon esito nelle ultimissime ore.