Pergolettese, Petrovic: "Crediamo ancora alla salvezza diretta. Ma col Trento serve vincere"

Un palo e un assist perfetto per il possibile secondo gol, questo il bilancio dell'esordio di Tomi Petrovic con la maglia della Pergolettese. Bilancio nel complesso positivo, come ha detto l'attaccante ai canali ufficiali del club: "Considerando che non giocavo da un po' di tempo, non avrei potuto pretendere di più. Ne ho risentito un po' sulla brillantezza col passare dei minuti; alla fine ero davvero stanco. Peccato per il palo, sarebbe stato un sogno debuttare con il gol e magari la vittoria. Speriamo di rifarci sabato".

Il pari con l'Inter U23 lascia infatti qualche amarezza: "Alla fine è stato il risultato più corretto, ma considerando che siamo andati in vantaggio e potevamo andare su 2-0, sì rimane un briciolo di rammarico, perché per noi fare tre punti con l'Inter, sarebbe contato tanto per la lotta di salvezza: quella diretta dista sette punti, ma noi ci crediamo, anche noi nuovi, perché vediamo dei valori nella squadra e siamo convinti di potercela farcela".

Una nota al prossimo confronto contro il Trento, di cui è per altro ex: "Sarà una partita come tutte le altre, però magari la sentirò un po' di più. Sono stato due anni a Trento, e li mi sono trovato bene. Però ora voglio aiutare la Pergolettese, cercare di fare gol e provare a vincerla, perché a noi servono assolutamente i tre punti".