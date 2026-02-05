TMW De Siervo si esalta per la RefCam: "Tutto il mondo invidia questo progetto alla Serie A"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, nelle scorse ore ha partecipato a un evento organizzato dall'ente regolatore del massimo campionato con Haier, l'azienda che sta dietro alla realizzazione e alla produzione della RefCam.

A proposito della nuova tecnologia d'immagine importata in Serie A, si esprime così l'amministratore delegato De Siervo: "Questo progetto ce lo invidiano in tutto il mondo, siamo l'unica lega che racconta tre partite a turno direttamente dal campo e saliremo a cinque. Una bellissima occasione per i tifosi per entrare dentro il campo e vivere il clima della partita, vivere la prospettiva che potevano solo immaginare fino a poco fa. Devo dire grazie agli arbitri italiani, che si sono messi a disposizione di un progetto innovativo: sui social media in poche settimane abbiamo già 30 milioni di visualizzazioni".

Per rileggere tutte le dichiarazioni di De Siervo, clicca qui