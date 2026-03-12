Corvino: "Nel 1982 e 2006 non avevamo le strutture. Mica mi diverto a cercare i talenti fuori"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha rilasciato un'intervista pubblicata sulle colonne de Il Mattino di oggi, nel corso della quale ha raccontato un aneddoto riguardante due possibili acquisti mancati di Antonio Conte da calciatore, ma non soltanto.

Tra le altre cose, infatti, Corvino ha dato la sua fotografia sulle cose che non funzionano nel mondo del calcio italiano, a stretto giro di posta dalla roboante sconfitta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco in Champions League e con in vista il playoff per qualificarsi ai Mondiali che attende l'Italia di Gattuso.

Ha detto Corvino, nello specifico: "Momento no, ma non è questione di strutture. Nel 1982 o 2006 siamo diventati campioni del Mondo e non credo fossimo messi meglio degli altri. Il problema è nella qualità dei nostri ragazzi. Mica mi diverto a cercare talenti in giro per il mondo, vorrei far crescere anche io gli italiani ma da noi sono pochi. Le società sono aziende e in quanto tali devono puntare alla sostenibilità".

