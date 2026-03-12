Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Palermo, subito uno scontro diretto. Poi sfide insidiose

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Palermo

La sconfitta di Pescara appare un passo falso isolato, per quanto doloroso, nella corsa verso la promozione del Palermo. Inzaghi infatti sta tenendo praticamente lo stesso ritmo avuto dal suo Pisa l’anno passato, ma quest’anno la concorrenza lì in alto è molto più accesa con nessuna delle prime quattro che sembra mollare al di là di qualche scivolone. Le vittorie di misura con Mantova e Carrarese hanno ridato fiducia ai rosanero e tenuto la squadra in linea con il secondo posto.

Calendario

La prima sfida di questa settimana sarà proprio uno scontro diretto per la promozione diretta con il Palermo che andrà a fare visita a un Monza ferito dalla sconfitta della Spezia e voglioso di riprendere il cammino. Una sconfitta spingerebbe i rosanero a -6, rendendo più ardua la corsa alla promozione diretta, ma c’è anche la possibilità di un aggancio. Le altre due sfide saranno invece contro Juve Stabia e Padova, squadre con obiettivi ben diversi che ancora non sono stati raggiunti. Da non sottovalutare il fatto che due di queste tre gare saranno in trasferta dove il Palermo ha brillato meno (pur avendo conquistato 21 punti in 14 gare) rispetto al rendimento interno.

Monza-Palermo: 14/03 ore 17:15

Palermo-Juve Stabia: 17/03 ore 19:00

Padova-Palermo: 21/03 ore 15:00