A Modena l'attacco non punge più: è di Defrel l'ultimo gol. E risale a un mese fa

In casa Modena si è inceppato l’attacco. L’ultima rete firmata da una delle punte a disposizione del tecnico Andrea Sottil è infatti arrivata un mese fa, in occasione del 2-0 contro la Carrarese, e porta la firma di Gregoire Defrel che non è propriamente un titolarissimo dei Canarini con cui è sceso in campo per 815 minuti spalmati in 24 gare.

Nonostante la presenza di Ettore Gliozzi e Pedro Medes, oltre che del francese sopraccitato, e gli arrivi dal mercato di due calciatori importanti come Giuseppe Ambrosino dal Napoli e soprattutto Manuel De Luca dalla Cremonese qualcosa in avanti non sta più funzionando con le reti che arrivano da centrocampisti e difensori e nessun contributo da parte delle punte. La coppia di nuovi arrivi è stata quella più utilizzata nelle ultime uscite, ma non ha prodotto nulla con nel mentre il capocannoniere della squadra, Gliozzi con 10 reti, che ha visto da gennaio in avanti ridursi il suo impiego in prima squadra.

Contro lo Spezia il tecnico gialloblù sarà chiamato a trovare una soluzione a un problema che rischia di compromettere il cammino verso la conquista dei play off e trovare la coppia giusta che possa far sbloccare l’attacco del Modena. La coppia Ambrosino-De Luca potrebbe dunque non essere riproposta con uno dei due che sarà affiancato da Gliozzi, Pedro Mendes o Defrel con un occhio a una settimana intensa con tre sfide ravvicinate prima della pausa.