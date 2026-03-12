Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Donadoni promuove il colpo dell’Inter: “Massolin? Non servono scienziati per capirne le qualità”

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 15:19Serie A
Luca Bargellini

Un ex Milan del calibro di Roberto Donadoni ha benedetto il primo acquisto per la prossima stagione dei rivali di sempre dell'Inter.

Il tecnico, oggi al timone dello Spezia, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro il Modena, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie B, ha parlato di Yanis Massolin, centrocampista francese del club canarino, acquistato nel corso della sessione invernale di calciomercato da parte della società nerazzurra in vista della stagione 2026/2027.

"Se l’Inter ha pensato di comprarlo non ci vogliono gli scienziati per valutare le sue qualità - ha detto senza mezzi termini Donadoni -. È un giocatore che merita attenzioni particolari anche se non faccio parte degli allenatori che dicono ai propri giocatori di stare addosso a un avversario è indispensabile non farlo girare quando è spalle alla porta”.

