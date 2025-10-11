Cosa serve per i Mondiali? Vicario: "Anche l'Italia a volte deve sporcarsi la maglia"

Guglielmo Vicario, secondo portiere della Nazionale, ha parlato a Sky prima della sfida di questa sera tra Italia ed Estonia: “È un gruppo che lavora insieme da qualche anno, con l’arrivo di Gattuso abbiamo avuto un’ondata di freschezza anche a livello di testa. Vedo i ragazzi, me compreso, con voglia e intensità. Si ride e si scherza, ma si lavora forte. A livello mentale ed emotivo c’è voglia di stare insieme e di combattere insieme”.

Da cosa passa la voglia di andare al Mondiale?

“Dall’atteggiamento, dal fatto di fare qualche rincorsa in più, di andare a recuperare palla nei momenti di difficoltà. Bisogna stare sul pezzo, a volte anche l’Italia deve sporcarsi la maglietta e fare qualcosa in più. La qualità ce l’abbiamo e l’abbiamo dimostrato, anche i dettagli fanno la differenza però”.