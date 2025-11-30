Errore fatale per Vicario, i tifosi fischiano ma Frank lo difende: "Inaccettabile contestazione"

Guglielmo Vicario ha vissuto una giornata difficile ieri. Durante la sfida di Premier League tra Tottenham e Fulham, il portiere italiano di 29 anni ha commesso un errore che ha permesso ai Cottagers di portarsi sul 2-0, rete che si è rivelata decisiva per il successo. Uscito dalla porta per anticipare Raúl Jiménez, Vicario ha controllato il pallone per qualche istante prima di rilanciarlo direttamente sui piedi di un avversario: ne ha approfittato Harry Wilson, servito da Kenny Tete, per insaccare in porta vuota.

L’errore non è passato inosservato e il portiere è stato fischiato dai suoi tifosi durante la partita. Nonostante la pressione, Vicario ha reagito con grande maturità: "Fa parte del calcio, sono abbastanza grande per affrontarlo. Non possiamo farci influenzare da quello che succede sugli spalti. I tifosi hanno il diritto di esprimere ciò che pensano sia giusto, a noi spetta restare calmi e concentrarci su noi stessi", ha dichiarato.

L’internazionale italiano aveva già dimostrato il suo valore nella scorsa stagione, salvando più volte gli Spurs e contribuendo in maniera determinante alla vittoria in Europa League, nonostante un cammino in campionato molto complicato. Il tecnico Thomas Frank ha voluto difenderlo: "Fischiare Vicario è inaccettabile", ha detto a fine partita.