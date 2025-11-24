Tottenham, Vicario ci mette la faccia: "4-1 nel derby? Chiedo scusa ai tifosi"

Il portiere italiano del Tottenham, Guglielmo Vicario, ci mette la faccia dopo la pesante disfatta della sua squadra nel North London derby contro l'Arsenal, per 4-1. Parlando ai microfoni di Sky Sport l'estremo difensore ha chiesto ripetutamente scusa ai propri tifosi.

Queste le sue parole: "Pessima serata per noi, per prima cosa dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che ci seguono ogni giorno, si aspettavano di vedere una lotta, una battaglia, e non l'hanno vista, perché non abbiamo lottato come collettivo. Non lo abbiamo fatto, come squadra. Una serata dura, una brutta, brutta sconfitta. Dobbiamo rimanere uniti, compatti, sappiamo come affrontare queste situazioni credendo ancora di più in noi stessi.

Non abbiamo mostrato nulla di quello che sappiamo fare, in questo momento le emozioni sono troppo fresche dopo questo derby. Ancora una volta chiedo scusa ai tifosi perché non possiamo mettere in campo una prestazione del genere".

Il risultato

Arsenal-Tottenham 4-1

36' Trossard (A), 41', 46' e 76' Eze (A), 56' Richarlison (T)

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 22 novembre

Burnley - Chelsea 0-2

Bournemouth - West Ham 2-2

Brighton - Brentford 2-1

Fulham - Sunderland 1-0

Liverpool - Nottingham Forest 0-3

Wolverhampton - Crystal Palace 0-2

Newcastle - Manchester City 2-1

Domenica 23 novembre

Leeds - Aston Villa 1-2

Arsenal - Tottenham 4-1

Lunedì 24 novembre

Manchester United - Everton (21.00)

CLASSIFICA

1. Arsenal 29

2. Chelsea 23

3. Manchester City 22

4. Aston Villa 21

5. Crystal Palace 20

6. Sunderland 19

7. Bournemouth 19

8. Brighton 19

9. Tottenham 18

10. Manchester United 18*

11. Liverpool 18

12. Brentford 16

13. Everton 15*

14. Newcastle 15

15. Fulham 14

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2

* una partita in meno