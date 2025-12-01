Tottenham, Vicario preso di mira dai tifosi. Frank: "Ho parlato con lui dopo il 2-1 del Fulham"

"Hanno bisogno gli uni degli altri". Ha parlato così Thomas Frank, allenatore del Tottenham, a proposito dei suoi giocatori dopo la sconfitta (2-1) incassata nel weekend contro il Fulham in Premier League. In occasione della conferenza stampa di presentazione del match con il Manchester City domani sera, il tecnico degli Spurs ha spiegato che il club non è "nulla senza i tifosi" e che servirà sostegno particolare ad un membro della squadra.

Chi? Guglielmo Vicario. Da un suo errore fatale è nato il secondo gol dei Cottagers che ha portato al ko e alla decima sconfitta casalinga in campionato di tutto il 2025. C'è chi ha fischiato l'ex portiere dell'Empoli subito dopo lo sbaglio commesso e anche ogni volta che riceveva un pallone, Frank ha commentato: "Non possono essere veri tifosi del Tottenham". Un comportamento poco tollerato, insomma, dall'allenatore danese di 52 anni, che ha rivelato di aver avuto un confronto con il giocatore italiano poi.

"Ho parlato con lui dopo la partita e ha detto che era ok", ha spiegato Frank. "Vic è un giocatore relativamente bravo a gestire battute d’arresto come questa. Forse per altri sarebbe stato più difficile da superare. Se sei un portiere, sai che commetterai errori, e il modo in cui li affronti è una parte importante di quanto diventerai bravo come portiere e come giocatore".